КГГА поспособствовала созданию дополнительных 500 мест в детсадах

Об этом сообщила заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Анна Старостенко во время инспекции вновь созданных групп в ДУЗ № 812.

«Сегодня Киев успешно привлекает внебюджетные средства на решение городских проблем. В частности, уже 2-й год подряд мы сотрудничаем с немецким правительством, чтобы открыть в детсадах Киева, где есть такая возможность, дополнительные группы. И сегодня, инспектируя новые открытые группы, мы видим очень хорошие результаты», – сообщила заместитель председателя КГГА.

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По ее словам, в 2016 году по этой программе было осуществлено ремонтно-строительные работы 25 групп, что дополнительно создало 500 мест в 14 ДУЗ столицы. Город со своей стороны позаботилось об обустройстве заведений: за городской бюджет было закуплено мебель, хозяйственный и спортивный инвентарь, оборудован пищеблок и прачечную, отметила Анна Старостенко.

«В 2017 году мы планируем сделать еще больше: открыть в рамках этого проекта еще более 1,5 тысячи мест в киевских ДУЗ. Уже утвержден перечень садов и начаты работы в них», – сообщила Анна Старостенко.

Проект проводится в рамках программы «Содействие развитию социальной инфраструктуры», который финансируется Правительством Федеративной Республики Германии через Немецкий банк развития KfW. В Киеве проект реализует «Украинский фонд социальной инфраструктуры». Максимальная стоимость финансирования одного детсада – 300 тысяч евро.