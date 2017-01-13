КГГА поспособствовала созданию дополнительных 500 мест в детсадах
Рядом с использованием городских средств на создание дополнительных мест в детсадах Киев активно привлекает внебюджетное финансирование. Так, в 2016 году за средства немецкого правительства городу удалось создать дополнительно более 500 мест для киевских дошкольников.
Об этом сообщила заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Анна Старостенко во время инспекции вновь созданных групп в ДУЗ № 812.
«Сегодня Киев успешно привлекает внебюджетные средства на решение городских проблем. В частности, уже 2-й год подряд мы сотрудничаем с немецким правительством, чтобы открыть в детсадах Киева, где есть такая возможность, дополнительные группы. И сегодня, инспектируя новые открытые группы, мы видим очень хорошие результаты», – сообщила заместитель председателя КГГА.
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По ее словам, в 2016 году по этой программе было осуществлено ремонтно-строительные работы 25 групп, что дополнительно создало 500 мест в 14 ДУЗ столицы. Город со своей стороны позаботилось об обустройстве заведений: за городской бюджет было закуплено мебель, хозяйственный и спортивный инвентарь, оборудован пищеблок и прачечную, отметила Анна Старостенко.
«В 2017 году мы планируем сделать еще больше: открыть в рамках этого проекта еще более 1,5 тысячи мест в киевских ДУЗ. Уже утвержден перечень садов и начаты работы в них», – сообщила Анна Старостенко.
Проект проводится в рамках программы «Содействие развитию социальной инфраструктуры», который финансируется Правительством Федеративной Республики Германии через Немецкий банк развития KfW. В Киеве проект реализует «Украинский фонд социальной инфраструктуры». Максимальная стоимость финансирования одного детсада – 300 тысяч евро.