В КГГА констатировали активное пользование киевлянами ночными маршрутами

Киевляне активно пользуются ночными маршрутами муниципального транспорта. Так, в течение двух недель работы (начиная с 30 декабря 2016 года) услугами ночных маршрутов КП «Киевпастранс» воспользовались 3731 пассажир, а на этой неделе – более 2200 пассажиров. По данным Департамента транспортной инфраструктуры КГГА, наибольшей популярностью пользуется троллейбусный маршрут № 91Н, который связывает жилой массив Троещина с «Центральным» железнодорожным вокзалом. За 2 недели работы им воспользовались 2025 ночных пассажиров или 54,3%. Об этом в комментарии журналистам рассказал руководитель аппарата КГГА Владимир Бондаренко.

«Эффективная работа ночных маршрутов общественного транспорта – яркий пример реализации идеи, представленной киевлянами через сервис электронных петиций. Ведь именно петиция о запуске ночных маршрутов стала одной из немногих, которая набрала более 10 тысяч голосов. Сейчас мы видим, что эти маршруты нужны и пользуются спросом среди киевлян и гостей города. Поэтому в планах есть внедрение еще одного ночного троллейбусного маршрута, который свяжет Майдан Независимости и улицу Северную (жилой массив «Оболонь»)», – отметил Владимир Бондаренко.

Напомним, что 30 декабря 2016 года с целью обеспечения транспортного обслуживания пассажиров в ночные часы (с 23:00 до 06:00) и с целью обеспечения потребностей киевлян, было организовано движение четырех ночных маршрутов, а именно:

три ночных троллейбусных маршрута:

№ 91H «Железнодорожный вокзал «Центральный» – ул. Милославская»;

№ 92H «Железнодорожный вокзал «Южный» – просп. Свободы»;

№ 93H «Станция метро «Площадь Льва Толстого» – ул. Чернобыльская»;

ночной автобусный маршрут:

№ 137 «Железнодорожный вокзал «Центральный» – станция метро «Харьковская».

«Благодаря сервису электронных петиций киевляне могут инициировать решение важных общественных вопросов в столице и воплотить свои идеи в жизнь. Электронные петиции – это обратная связь между столичной властью и жителями. Они чрезвычайно важны для нас, ведь мы хотим слышать мнения киевлян относительно актуальных вопросов города и реализовывать лучшие идеи!», – подчеркнул Владимир Бондаренко.

Справочно.

Сервис электронных петиций создан на сайте Киевсовета. В случае получения 10 тысяч подписей в течение 90 дней ответственные лица КГГА рассматривают заявленные инициативы, и, по возможности, способствуют их исполнению. Для недопущения подписания электронной петиции, без участия гражданина, все голоса, которые имеют признаки фальсификации, автоматически вычитаются.

Владимир Бондаренко: «Эффективная работа ночных маршрутов – яркий пример реализации идеи, представленной киевлянами через сервис электронных петиций»