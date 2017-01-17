Wi-Fi, низкий пол и кондиционер: в столице планируют обновить все трамваи на Борщаговской линии

На Борщаговской линии скоростного трамвая начали курсировать 10 новых современных трамваев четвертого поколения с низким полом, которые получил Киев. И столичная власть планирует оснастить такими трамваями всю линию. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в эфире телеканала NewsOne.

«Мы закупаем современные трамваи 4-го поколения. Они бесшумные, с низким полом, кондиционером, видеонаблюдением, Wi-Fi. Уже закуплено 10 трамваев, они уже работают на Борщаговской линии скоростного трамвая. И мы хотим обновить состав всей линии – это 40 трамваев», – отметил Виталий Кличко.

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Мэр подчеркнул, что столичная власть обновляет парк коммунальных автобусов, троллейбусов и трамваев, и делает все, чтобы в Киеве был современный европейский общественный транспорт.

Как сообщал УНИАН, в столице восстановлено движение трамваев, курсирующих по маршрутам №№ 12,17,19, прекращен в связи с реконструкцией трамвайных переездов на ул. Автозаводской.