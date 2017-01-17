Мы боремся с незаконными МАФами прозрачно, публично и открыто - Кличко

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в эфире телеканала NewsOne.

«Борьба с незаконными МАФами продолжается. Меня некоторые обвиняют, что я якобы уничтожаю малый и средний бизнес. А мы наводим порядок, ведь незаконные Мафы разрушают законный малый бизнес, – отметил мэр Киева. – Демонтируем те киоски, которые не имеют разрешений, не платят налоги в бюджет города, которые незаконно подключаются к электросетям и портят внешний вид нашего города, которые мешают людям, стоят на «красных линиях», – подчеркнул Виталий Кличко.

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Он отметил, что столичная власть делает все для того, чтобы малый и средний бизнес работали официально.

«Заходите на сайт КГГА. Там в открытом доступе есть утвержденная схема размещения Мафов. Вы можете увидеть все Мафы, которые стоят законно, которые платят в бюджет, и незаконные, которые будут демонтированы. Мы делаем все прозрачно, открыто и публично. Это ключевая составляющая в борьбе с коррупцией. Чтобы не было спекуляций, мол, кого-то снесли, а кого поставили», – подчеркнул Киевский городской председатель.