В столице установили 57 теплопунктов, которые помогают экономить тепловую энергию - КГГА

Об этом заявил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

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«Установка тепловых пунктов помогает не только равномерно распределять тепло в помещении, но и учитывать затраты на потребление тепла и обеспечивать экономию энергоресурсов благодаря системе погодного регулирования. Именно поэтому после установки счетчиков тепла город считает целесообразным оснащение домов теплопунктами, которые также существенно экономят средства киевлян на оплате коммунальных услуг. За последние 1,5 года мы установили 57 ИТП. Они поддерживают комфортные условия в здании при экономном расходовании энергоресурсов благодаря автоматическому регулированию отпуска тепловой энергии», – заявил он.

По словам Петра Пантелеева, уже в этом году город выделил на установку такого оборудования 35 млн грн.

«Дома будут избираться из соображений наибольших энергозатрат. Специализированное коммунальное предприятие «Группа внедрения проекта по энергосбережению в административных и общественных зданиях города Киева» осуществляет соответствующий мониторинг, на основе которого и выбираются объекты. Кроме того, в этом году мы выделяем 10 млн грн на ремонт систем отопления в домах, что поможет решить вопрос разбалансировки подачи тепла в квартирах», – сообщил заместитель председателя КГГА.

Также он отметил, что в течение прошлого года проведена комплексная термомодернизация в пяти школах и детсадах – СОШ № 264 (ул. Оноре де Бальзака, 8-Г), ДОУ № 565 (ул. Генерала Наумова, 25-А), ДОУ № 8 «Плай» (вул. Н. Ужвий, 7-А), ДУЗ № 598 (ул. Автозаводская, 47), ДОУ № 96 (ул. Краснонопольская, 19).

«Сейчас работы на завершающей стадии и мы готовимся к введению этих учреждений в эксплуатацию. Проведена термомодернизация позволит экономить в учебных учреждениях до 50% энергоресурсов, не говоря о качественно иной уровень комфорта и безопасности в них», – объяснил Петр Пантелеев.

https://kievcity.gov.ua/news/46742.html