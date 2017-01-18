Киев стремится привлекать инвесторов в инфраструктурные проекты в украинской столице - Кличко

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время встреч на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

В частности, сегодня состоялась встреча Виталия Кличко с управляющим директором Европейского банка реконструкции и развития по вопросам инфраструктуры Томасом Майером, встреча лидеров относительно инфраструктурного и городского развития, также мэр Киева выступит на панели «Управление в разные времена».

Приоритетами для воплощения изменений и развития Киева мэр украинской столицы назвал обновление городской инфраструктуры, обновление состава муниципального общественного транспорта, внедрение мероприятий по энергоэффективности.

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«Например, проблема, за которую мы взялись – большой ремонт дорог в столице, которые находятся в очень запущенном состоянии. За прошлый год Киев – первый в Украине за капитальным ремонтом городских дорог. Мы восстановили более 200 км дорог, а в этом году поставили перед собой амбициозную задачу – отремонтировать 300 км дорог, – отметил Виталий Кличко. – Но на все это нужны большие средства. Поэтому здесь нам нужна помощь. В частности, большой проект, который мы планируем воплотить, – ремонт Кольцевой дороги вокруг столицы. Сегодня необходима реконструкция крупных артерий города, нам не хватает также развязок, которые необходимо строить. И под эти проекты мы будем привлекать средства инвесторов», – подчеркнул мэр Киева.

Управляющий директор ЕБРР Томас Майер отметил, что Европейский банк реконструкции и развития заинтересован в дальнейшем сотрудничестве.

«Наш месседж: мы хотим и готовы дальше сотрудничать с Киевом, потому что вы делаете хорошие дела. Успешным было наше сотрудничество и по разработке транспортной схемы Киева, и по обновлению состава общественного транспорта, мы заинтересованы в проектах по строительству метро. Киев для нас стал понятным партнером, который работает прозрачно», – отметил Томас Майер.

По словам Виталия Кличко, важной для Киева в плане привлечения средств является также тема по внедрению мер по энергоэффективности.

«Мы такие мероприятия внедряем, потому что это сегодня, в условиях подорожания тарифов, – очень важно. Но средств на масштабные действия, к сожалению, не хватает. И мы сегодня разрабатываем программы для привлечения инвестиций в эту сферу», – отметил мэр Киева.

В Давосе Виталий Кличко проведет двусторонние встречи, в частности, с президентом «Bank of America», президентом компании «Socar», примет участие в мероприятии, которое традиционно устраивает американское издание «Washington Post», и на котором собираются лидеры со всего мира в сфере политики, финансов, медиа и технологий.