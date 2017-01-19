Кличко в Давосе: торгов по поводу территориальной целостности Украины быть не может

Украина свой выбор сделала, свой путь определила. И будет отстаивать свою государственность, будет воплощать необходимые реформы, чтобы успешно этот путь преодолеть. У нашей страны нет другой альтернативы, кроме процесса европейской и евроатлантической интеграции. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в комментариях журналистам в Давосе перед началом Украинского завтрака.

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«Я сегодня здесь для того, чтобы и впредь доносить позицию – и мою личную как политика и гражданина, и украинской власти – что у Украины нет другой альтернативы, кроме процесса европейской и евроатлантической интеграции, – отметил Виталий Кличко. – Сегодня звучат дискуссии относительно того, чтобы «поменять» Донбасс на Крым или озвучиваются другие «идеи». Но я убежден: никаких торгов по поводу территориальной целостности Украины быть не может! И это – ключевая позиция», – подчеркнул Виталий Кличко.

Он отметил, что необходимо сегодня доносить до европейских, американских политиков приоритеты и позицию Украины, ее власти. И для этого надо использовать все возможные площадки. В Украинском завтраке в Давосе приняли участие бывший премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон, экс-министр обороны США Роберт Гейтс, министр иностранных дел Дании Кристиан Йенсен, бывший генсек НАТО и премьер Дании Андерс Расмуссен, экс-президент Польши Александр Квасьневский, другие украинские и европейские политики. Сегодня в Давосе Виталий Кличко примет участие в мероприятии, которое традиционно устраивает американское издание «Washington Post», и на который собираются лидеры со всего мира в сфере политики, финансов, медиа и технологий.