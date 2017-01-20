Для противостоящей агрессии Украины очень важна объективная информация в мировых медиа - Кличко

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время выступления в Давосе на мероприятии, которое традиционно собирает влиятельное американское издание «Washington Post». На него приглашают лидеров со всего мира в сфере политики, финансов, медиа и технологий.

«Для моей страны, которая сегодня противостоит агрессии против своей государственности и независимости, очень важна объективная информация в мировых сми, – сказал Кличко. – Сегодня сложный и опасный момент. Нельзя допустить, чтобы тема Украины стала второстепенной. Потому что если Украина не выстоит в этой войне, то демократическим ценностям и институтам во всем мире тоже угрожает опасность. Мы должны это понимать», – подчеркнул мэр Киева.

Также Кличко поблагодарил за поддержку Украины, за помощь в воплощении необходимых реформ в нашем государстве.

Участие в мероприятии влиятельного американского издания, в частности, приняли глава ЕБРР Сума Чакрабарти, глава Всемирной торговой организации Роберту Азеведу, министр финансов Канады Билл Монро, председатель Мюнхенской конференции по безопасности Посол Вольфганг Ишингер, бывший премьер-министр Швеции Карл Бильдт, руководители мировых сми, университетов, международных корпораций.