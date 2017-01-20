Факты возможных злоупотреблений при начислении за отопление киевлянам будет расследовать городская жилищно-коммунальная инспекция

Об этом заявил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев по результатам обработки обращений киевлян относительно уровня начисления за тепло, полученное в декабре.

«В столице есть две основные теплоснабжающие организации – ПАО «Киевэнерго» и ООО «Єврореконструкція». Также есть потребители, которые по договору получают тепло от других частных предприятий и организаций. Однако для всех без исключения киевлян должен действовать справедливый и понятный механизм начисления», – сказал Петр Пантелеев.

Он отметил, что существуют объективные факторы начислений, на которые должны обращать внимание потребители, но никаких махинаций с платежками быть не должно.

«В этом месяце в зоне обслуживания сместились даты снятия показаний домовых приборов учета тепла. Если раньше снятие происходило с 19 до 26 числа, то декабрьские снятия происходили в последние дни месяца. Из-за этого увеличился и период оплаты. Также жителям следует учитывать снижение температуры воздуха, что напрямую влияет на объем потребленного домом тепла. Однако, если все эти факторы учтены, но вы сомневаетесь в корректности счета за тепло – мы проведем соответствующее расследование. Для этого в столице создана и работает соответствующая инспекция, сотрудники которой выедут на место, проверят состояние работы системы и будут требовать обоснования от теплопоставщиков», – сообщил представитель КГГА.

Петр Пантелеев призвал киевлян, которые имеют факты злоупотреблений при начислении за тепло, обращаться к столичной инспекции по телефону (044) 235 36 99. График приема звонков – рабочие дни с 09:00 до 18.00.