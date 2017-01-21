Савченко анонсировала акцию протеста на Майдане (фото)
09:09, 21 января 2017Киев
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Народный депутат Надежда Савченко анонсировала запланированную на 21 января акцию протеста "Stop putin's War in Ukraine 3.0" на Майдане Незалежности.
Протест будет против агрессии РФ в Украине / facebook.com/Savchenko.Nadiia
Об этом депутат сообщила на своей странице в Facebook.
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"В субботу, 21 января 2017 года, в 15:00, украинские патриоты и друзья Украины соберутся на очередной всемирный протест против российской агрессии "Stop putin's War in Ukraine 3.0", - говорится в ее сообщении.
В Киеве акция состоится на Майдане Незалежности, добавила Савченко.
Ранее УНИАН сообщал, что встречу Савченко с главарями боевиков Игорем Плотницким и Александром Захарченко в Минске организовывал руководитель ГО «Офицерский корпус» Владимир Рубан.
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