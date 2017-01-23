Наиболее изношенные лифты первыми попадают в программы по ремонту – КГГА

Об этом сообщил руководитель аппарата КГГА Владимир Бондаренко, комментируя случай на улице Генерала Наумова, 23-В, где недавно произошла поломка подъемника.

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Он сообщил, что тросы лифта выскочили из тормозных клиньев, но сработала система экстренного торможения. Сейчас работу лифта восстановили, и в этом году планируется его модернизация. Такая ситуация произошла из-за того, что указанный лифт отработал свой эксплуатационный срок.

«К сожалению, это проблема для Киева общегородская. Сегодня в столице эксплуатируется более 22 тысяч лифтов, около 10 тысяч из них отработали свой эксплуатационный срок – более 25 лет. Однако каждый из этих лифтов проверяет Госгорпромнадзор и выдает соответствующие разрешения на эксплуатацию. С 2014 до 2016 года в столице действует соответствующая целевая программа, которая предусматривает ремонт, замену и модернизацию лифтов. Так, в прошлом году отремонтировали и модернизировали более 270 лифтов», – сказал Владимир Бондаренко.

Он напомнил, что в 2016 году в Программе экономического и социального развития Киева на модернизацию и замену лифтов было предусмотрено 109,6 миллиона гривен. В 2015 году этот показатель составлял 69,2 миллиона гривен.

«В этом году адресная программа ремонта лифтов еще формируется. Ежегодно мы имеем тенденцию к увеличению количества подъемников, которые ремонтируются за средства бюджета», – подчеркнул Владимир Бондаренко.

Руководитель аппарата КГГА подчеркнул, что в целом на 2017 год в Программе экономического и социального развития на замену и модернизацию лифтов заложено 90 миллионов гривень. Кроме того, действуют районные программы по капитальному ремонту подъемников.

Напомним, что одной из причин выхода из строя лифтов становятся кражи оборудования, которые, к сожалению, за прошедший год участились. Городская власть просит киевлян сигнализировать о подобных фактах правоохранительным органам.