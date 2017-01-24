В Киевской области будут массово отключать электроэнергию (график)

В "Киевоблэнерго" плановые отключения энергоснабжения объяснили ремонтом и техническим обслуживанием сетей, говорится в сюжете ТСН.

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Свет будут отключать сразу в нескольких районах от восьми часов утра и до 17:00 или 18:00.

Полный список отключений можно увидеть на сайте "Киевоблэнерго" в разделе "Плановые отключения".

Напомним, 18 декабря 2016 года без света остались дома на отдельных улицах Оболони, Минского массива, Виноградаря, Борщаговки, Академгородка, а также в Гостомеле, Буче и Ирпене возле столицы.