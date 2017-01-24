В Киеве коммунальщики начали рейды по квартирам без счетчиков на воду
"Киевводоканал" начал проверки водопользования в квартирах, где не установлены счетчики.
Об этом сообщили в пресс-службе "Киевводоканала".
Отмечается, что это проводится для корректных расчетов с клиентами, устранения злоупотреблений со стороны недобросовестных потребителей и актуализации абонентской базы.
В эту субботу, 21 января, специалисты уже поработали по ряду адресов.
"Всего осуществлено 1 тыс. 195 контрольных снятия показателей. При этом 160 квартирных приборов учета сразу опломбировали и зафиксировали объемы использованной холодной воды", - говорится в сообщении.
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Кроме того, еще 103 счетчика внесли в реестр как требующие поверки.
А 176 крупнейших должников получили предупреждение о последствиях неуплаты задолженности, 181 житель – подписанный экземпляр договора.
В "Киевводоканале" отметили, что такие мероприятия будут проводить регулярно.
"В случае отказа в допуске к приборам учета, непредоставления информации работникам "Киевводоканала" уклонения от надлежащей поверки счетчиков предприятие будет вынуждено переводить потребителей на общие расчеты", - предупредили киевлян.
Ранее УНИАН сообщал, что власти Киева хотят начать проверки квартир без счетчиков воды для выяснения количества людей, проживающих в них.