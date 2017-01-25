В Киеве на Днепре с отколовшейся льдины спасатели сняли 30 рыбаков
11:37, 25 января 2017Киев
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На отколовшейся от берега льдине находилось около 30 рыбаков.
В Киеве на Днепре спасатели сняли 30 рыбаков с льдины / dsns.gov.ua
Сообщение о том, что на реке Днепр в районе острова Большой на отколовшейся от берега льдине находится около 30 рыбаков, поступило в среду около 9 утра.
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Столичные спасатели спасли 30 человек, которые находились на оторвавшейся льдине на ориентировочной расстоянии 40-50 метров от берега. Спасательная операция завершилась в 10:22, сообщили в пресс-службе ГСЧС.
На месте происшествия работало 2 отделения водолазно-спасательной службы и 2 отделения пожарно-спасательных подразделений.
Погибших и пострадавших нет, от медицинской помощи рыбаки отказались.
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