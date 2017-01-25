Столичные коммунальщики придумали реальный способ ремонтировать дороги зимой (видео)
14:31, 25 января 2017Киев
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Столичные коммунальщики применили уникальную систему подогрева бетона, что позволяет ремонтировать дороги зимой.
Система подогрева бетона аналогична теплым полам в квартирах, только в гораздо больших масштабах.
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Так, система ремонта дорог с подогревом, позволяет коммунальщикам не прекращать работы даже при минусовой температуре, а значит водителям придется меньше простаивать в пробках.
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