Кличко открыл центр обработки данных в рамках программы "Безопасный город"

Как сообщает пресс-служба КГГА, в частности, в Киеве уже установлено более 3700 камер видеонаблюдения, а еще 4 тыс смарт-камер, которые объединят в единый общегородской комплекс видеонаблюдения, установят в столице в ближайшее время.

«Развитие современной инфраструктуры Киева – одна из наших ключевых задач. Современный город должен работать технологически. И в этом, в частности, нам поможет единая информационно-телекоммуникационная платформа, которая использует новейшие технологии обработки больших массивов данных и обеспечит безопасность в столице», – подчеркнул Виталий Кличко.

Мэр столицы отметил, что городская власть уделяет особое внимание вопросам безопасности в Киеве.

«Сложная ситуация в связи с агрессией против Украины, ухудшение криминогенной ситуации требуют эффективного реагирования. И реальным шагом к созданию системы безопасности в Киеве стал старт проекта «Безопасный город». Мы создаем общегородскую систему видеонаблюдения - за два месяца нам удалось установить 3423 камеры в школах, детских садах, поликлиниках, больницах, музеях и театрах. Еще 339 камер установлено в центре города и на автомобильных мостах через Днепр. А на Майдане Независимости разместили уникальную камеру с обзором на 360 градусов», – рассказал городской голова.

Кличко добавил, что в ближайшее время в столице планируется установить еще 4000 смарт-камер и объединить в единый общегородской комплекс уже имеющиеся системы видеонаблюдения.

«Это позволит полностью охватить столицу. В частности, мы уделяем внимание безопасности в общественных местах, на крупных инфраструктурных объектах и выходах из метро, – подчеркнул мэр Киева. – Также мы планируем приобщить к единой системе все камеры видеонаблюдения, которые работают в государственных и частных учреждениях. Сейчас их в Киеве около 100 тысяч, и мы должны объединить их в единую систему, которая позволит сделать наш город безопасным», – добавил городской голова.

По словам Кличко, функции смарт-камер очень разнообразны. Они имеют заранее запрограммированный сценарий инцидентов и способны автоматически информировать ситуационный центр об опасности.

«В частности, благодаря функции распознавания государственных знаков при помощи камер столичные полицейские смогут эффективнее находить угнанные автомобили. Также такие функции позволяют полицейским, спасателям или врачам оперативнее помогать киевлянам», – рассказал он.

К тому же, чтобы эффективно собирать и анализировать информацию со всего города, создана облачная платформа общей мощностью 11 тысяч каналов, которая обеспечит непрерывную запись видеоданных.

«Отдельные фрагменты системы «Безопасный город» уже развернуты в главных управлениях Национальной полиции и Службы безопасности Украины. В дальнейшем мы также приобщим к этой системе пожарную, спасательную, медицинскую, дорожную и другие коммунальные и государственные службы. И я убежден, наша столица должна стать одним из самых безопасных городов Европы», – подытожил Кличко.