Китайцы планируют построить "большую кольцевую" в Киеве, магистраль и развязку на Шулявке

«Компания CRBC поразила своим профессионализмом и необыкновенным темпом работы. На прошлой неделе в столице группа специалистов из Китая работала над проектами, которые были предложены в меморандуме о сотрудничестве с China Road and Bridge Corporation. За это время мы увидели высокий профессионализм специалистов компании, которые демонстрировали новые идеи развития транспортной инфраструктуры и сразу же переходили к расчетам. Я впервые вижу такой энтузиазм и трудолюбие», – отметил Илья Сагайдак, передает пресс-служба КГГА.

Следовательно, городу было предложено за средства китайской компании провести технико-экономическое обоснование каждого проекта, в результате которого одна из крупнейших строительных компаний в мире предложит эти проекты реализовать в кратчайшие сроки, привлекая выгодное финансирование из Китая. Большая группа инженеров, проектировщиков и многих других специалистов уже в середине февраля прибудет в Киев, чтобы начать работу над проектами и в сжатые сроки сделать предложения городу.

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«Компания из Китая поразила еще и тем, что сразу после подписания меморандума приступила к работе, и мы уже увидели первые результаты. В общем, они планируют построить столичную транспортную инфраструктуру на 1,5 миллиардов долларов», – отметил Илья Сагайдак.