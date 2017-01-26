В КГГА рассказали о внедрении современных технологий в контакт-центре

Об этом сообщается на сайте КГГА.

Кличко принял звонок от одного из заявителей, проверил, как выполняются обращения граждан и отметил, что внедрение современных технологий позволит более качественно и оперативно решать проблемы киевлян, которые обращаются за помощью в контактный центр.

«Киев – один из лидеров успешного внедрения IT-технологий в управлении городом, что помогает нам более эффективно и оперативно решать проблемы столицы, – подчеркнул Виталий Кличко. – Только за прошлый год контактный центр получил 2,5 млн обращений киевлян, подавляющую часть вопросов эффективно решили. И мы продолжаем совершенствовать систему, внедряя новые сервисы и технологии, чтобы киевляне получали качественный и современный сервис», – подчеркнул мэр.

Виталий Кличко также принял звонок от заявительницы из Днепровского района столицы, которая жаловалась на некачественную уборку придомовой территории.

«Все звонки, которые попадают в контактный центр, записываются. Обращение заявительницы будет передано ответственным службам, которые должны оперативно устранить проблемы», – отметил мэр столицы.

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Виталий Кличко также проверил, как работает система контроля за исполнением на обращения граждан и пообщался по телефону с заявителем, который ранее жаловался на отсутствие горячего водоснабжения. Заявитель отметил, что его вопрос не решен, поэтому после разговора с Виталием Кличко обращение гражданина попадет на повторное рассмотрение, и исполнитель должен решить проблему горячего водоснабжения в кратчайший срок.

«Я беру этот вопрос под личный контроль, и максимум сегодня вечером у вас появится горячая вода», – сказал Виталий Кличко заявителю.

Столичный глава также подчеркнул, что отныне в контактный центр можно позвонить по короткому номеру не только со стационарного, но и с мобильного телефона.

«Уже заработал короткий номер 1551 для осуществления бесплатных звонков с мобильных телефонов трех крупнейших мобильных операторов Украины, – подчеркнул Виталий Кличко. – Мы также вводим дополнительные сервисы «Информирование киевлян», «Поиск потерянных вещей», информационно-справочный ресурс «База знаний», на котором можно получить ответы на наиболее распространенные вопросы относительно работы коммунальных служб, тарифов, уплаты коммунальных услуг и другие. Эти сервисы помогут еще больше повысить качество работы контактного центра», – сказал он.

Виталий Кличко рассказал, что киевляне жалуются на то, что иногда ответа оператора приходится ждать около трех минут, а то и дольше.

«И мы уже работаем над тем, чтобы время ожидания уменьшилось, и реагирование на звонки было более оперативным. Мы постоянно модернизируем работу контактного центра, основываясь на опыте успешной работы лучших контактных центров мира», – подытожил Виталий Кличко.

Контактный центр города Киева 1551 начал свою работу восемь лет назад, и, по словам директора центра, ежегодно количество обращений от жителей города увеличивается. Так, за прошлый год центр получил 2,5 млн обращений. За сутки в центр поступает около 4-х тысяч обращений, а в пиковые дни их количество может увеличиваться вдвое. Контактный центр Киева работает круглосуточно и принимает от жителей города жалобы и предложения с целью улучшения предоставления услуг и сервисов в столице.