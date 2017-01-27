Заключенный киевского СИЗО умер от тяжких телесных повреждений, начато расследование

Как сообщает пресс-служба главного управления Национальной полиции Украины в г. Киеве, парень умер в больнице, не приходя в сознание.

Сообщение о госпитализации с травмой головы в городскую клинику заключенного следственного изолятора поступило в дежурную часть Шевченковского управления полиции. Во время общения с работниками следственно-оперативной группы фельдшер медицинской части пояснил, что без сознания заключенного с признаками насилия обнаружили на его спальном месте. Поэтому сразу было принято решение о безотлагательной госпитализации в больницу, где парень спустя некоторое время скончался.

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С целью установления причины смерти тело умершего направили на судебно-медицинскую экспертизу, которая должна показать тяжесть телесных повреждений, а также механизм их образования.

На месте происшествия правоохранители ничего не обнаружили и во время опроса свидетелей – пяти человек, которые находились вместе с потерпевшим, – никакой информации не получили.

Следственным отделом Шевченковского управления полиции сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований, начато уголовное производство по ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть) Уголовного кодекса Украины.