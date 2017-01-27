В Киеве образовалась пробка из 16 трамваев (фото)
12:24, 27 января 2017Киев
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Трамваи остановились из-за ДТП.
Трамваи на Дегтяревской / 112 Украина
Утром в пятницу в районе метро "Лукьяновская" на улице Дегтяревской сформировался затор из 16 трамваев. Об этом сообщает "112 Украина" со ссылкой на очевидцев.
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По данным системы "Яндекс.Пробки", ДТП произошло на ул. Белорусская возле здания Киевской малой оперы, по состоянию на 11 утра трамваи продолжали стоять.
Трамваи остановились на Дегтяревской / 112 Украина
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