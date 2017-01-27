В Киеве образовалась пробка из 16 трамваев (фото)

Утром в пятницу в районе метро "Лукьяновская" на улице Дегтяревской сформировался затор из 16 трамваев. Об этом сообщает "112 Украина" со ссылкой на очевидцев.

Читайте такжеWi-Fi, низкий пол и кондиционер: в столице планируют обновить все трамваи на Борщаговской линии

По данным системы "Яндекс.Пробки", ДТП произошло на ул. Белорусская возле здания Киевской малой оперы, по состоянию на 11 утра трамваи продолжали стоять.