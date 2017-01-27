Мы обновляем общественный транспорт в столице, чтобы он стал альтернативой частным перевозчикам - Кличко

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в эфире телеканала NewsOne, комментируя повышение стоимости проезда в столичных маршрутках, передает пресс-служба КГГА.

«Мы не можем влиять на тариф частных перевозчиков. Каким образом мы можем улучшить ситуацию? Мы сейчас запускаем новые маршруты, вместе со Всемирным банком разработали новую транспортную схему города», – отметил Кличко.

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Мэр отметил, что тарифы на перевозки в коммунальном транспорте остаются неизменными. А столичная власть постоянно обновляет подвижной состав автопарков.

«Мы закупаем новые автобусы, троллейбусы, трамваи. Чтобы современный транспорт, в котором цена на проезд не повышается, был хорошей альтернативой тем частным перевозчикам, которые сегодня повышают тарифы», – подчеркнул Кличко.