Киевская власть работает над созданием музея памяти жертв Холокоста - Кличко

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко по случаю Международного дня памяти жертв Холокоста.

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«Сегодня мы чтим память тех, кто стали жертвами нацистских преступлений против человечности, когда людей уничтожали по национальной, этнической или расовой принадлежности. Около 6 миллионов евреев стали жертвами Холокоста, из них примерно 2,5 миллиона – на территории бывшего Советского Союза. Одним из страшных мест, где массово уничтожали людей, был Бабий Яр в Киеве. И наша задача – сохранить память об этой трагедии, сделать все, чтобы такое преступление против человечества никогда не повторилось!» – подчеркнул Виталий Кличко.

Он отметил, что Мемориалы Холокоста есть во многих городах мира – Вене, Берлине, Варшаве, Нью-Йорке, Иерусалиме. А в Бабьем Яру в Киеве, на месте, где было убито почти 100 тысяч человек – до сих пор нет.

«Мемориал должен быть! В конце сентября мы подписали Декларацию о намерениях создать Мемориальный центр жертв Холокоста «Бабий Яр». К его реализации присоединятся известные украинские и международные благотворители, историки, педагоги, лидеры гражданского общества и международные партнеры. И работа уже началась. Мы сделаем все, чтобы в Киеве появился такой мемориал, который станет символом увековечения памяти не только о тех, кто погиб, но и тех, кто спасал людей от смерти – Праведников», – отметил мэр Киева.