В столице создадут единую сетевую инфраструктуру для более эффективного управления городом - КГГА

Об этом Киевский городской председатель Виталий Кличко заявил во время презентации внедрение новой сетевой инфраструктуры КГГА.

«Киев – лидер в Украине по успешному внедрению IT-технологий в управление городом. И внедрение единой сетевой инфраструктуры в рамках проекта Smart City позволит сделать более эффективными процессы управления, взаимодействие структурных подразделений КГГА и коммунальных предприятий», – отметил Виталий Кличко.

Мэр столицы подчеркнул, что сейчас поддержка работы локальных сетей структурных частей КГГА, которые территориально расположены в разных частях города, обеспечивают независимые подразделения.

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«Эксплуатация и стратегия развития этих сетей не подчиняется единой политике развития IT-инфраструктуры КГГА, и у нас отсутствует единая информационная система. Такая ситуация не отвечает требованиям современной системы безопасности и защиты информации», – отметил он.

Виталий Кличко подчеркнул, что введение единой сети позволит не только улучшить коммуникацию в системе управления городом и наладить современную систему информационной безопасности, но и сэкономить значительные средства на ее развитие и обслуживание.

«Отсутствие единой сетевой инфраструктуры приводит к совокупным годовым затратам на обслуживание и обеспечение доступа к интернету и телефонной связи на уровне около 36 млн грн в год. Мы сможем значительно уменьшить эту сумму после введения единой системы», – сказал мэр.

По словам Виталия Кличко, результатом создания единой сети станет свободный и защищенный в соответствии с современными стандартами обмен данными между департаментами и коммунальными структурами города. Будет введена единая система хранения, обмена и управления файлами, единый почтовый сервер, сервис онлайн-конференций. Также это позволит создать единый защищенный канал интернет-связи, который будет обслуживать один провайдер.

«Также внедрение системы обеспечит работу общегородской системы видеонаблюдения, электронной парковки, единого проездного билета, единой системы оповещения в случае чрезвычайной ситуации, единой системы управления КГГА с оптимизацией бизнес процессов и других систем», – подчеркнул Виталий Кличко.