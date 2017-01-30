Киевские контролеры штрафуют за безбилетный проезд до 200 пассажиров в день

Столичные контролеры выписывают в день до 200 штрафов за безбилетный проезд. Об этом сообщает 112 Украина.

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Как отмечается, в общественном транспорте Киева начались проверки с целью выявления поддельных льготных документов у пассажиров.

"Возле станции метро "Петровка" сегодня работают вежливые контролеры и представители полиции, будут выявлять поддельные документы и проездные, которые предоставляют льготы пассажирам коммунального транспорта. Говорят, что очень часто подделывают студенческие билеты, ученические, "чернобыльские". Отмечается, что цены на электроэнергию, топливо сейчас взлетели, однако коммунальный транспорт остается в той цене, 3 гривны, поэтому невероятно важны, по их мнению, оплата проезда и сознание самих пассажиров. За день, говорят, перевозят до 2 миллионов пассажиров и приходится составлять штрафов до 200 штук", - сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что в киевском трамвае подросток угрожал контролерам пистолетом после просьбы предъявить билет.