Ввод электронного билета в Киеве: КГГА обещает не увольнять кондукторов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня директор Департамента транспортной инфраструктуры Сергей Майзель во время пресс-брифинга.

Читайте такжеВо Львове рассчитаться за проезд в трамваях теперь можно с помощью смартфонов

«В течение 2017 года мы планируем внедрить электронный билет в Киеве. Практически на 50% он уже внедрен и работает на линии скоростного трамвая, городской электричке, в метрополитене, на фуникулере. Протестировав данную модель, мы можем сказать, что у нас будет одна из лучших систем в мире, она самая современная», - отметил Майзель.

При этом, комментируя изменения системы оплаты проезда, чиновник заверил, что кондукторы перейдут в ревизионную составляющую.

«Это не закрывается служба, мы их не увольняем. Они начинают работать ревизорами на тех маршрутах, где они уже профессионалы. Они дальше будут работать», - сказал он.

По словам руководителя департамента, служба контролеров уже проходит соответствующее обучение и готовится к переменам.

Майзель отметил, что в ближайшее время будет начата тендерная процедура для определения поставщика оборудования (валидаторов, компьютеров для водителей и тому подобное).

«Увеличится ли цена билета после перехода на электронный билет – пока трудно говорить», - прокомментировал он.

В то же время чиновник сообщил, что уже по состоянию на сегодня коммунальные предприятия общественных перевозок работают на дотациях.

«На сегодня себестоимость поездки в наземном электротранспорте - 5 грн 28 коп., в метро, если не ошибаюсь, 6 грн с копейками. То есть, на сегодня мы уже дотационно работаем. Электроэнергия поднялась в 3 раза, льготы на электротранспорт с начала года сняты, и если «Киевпастранс» за электроэнергию раньше платил около 200 млн грн, то сейчас - до 500 млн грн. Примерно такая же ситуация на метрополитене», - сказал Майзель, но заверил, что пока цены на проезд в столичном коммунальном транспорте пересматривать не планируется.

По его данным, благодаря тому, что частные перевозчики недавно подняли тарифы за проезд в городском коммунальном транспорте пассажиропоток увеличился на 7%.

Как сообщал УНИАН, неделю назад руководитель аппарата Киевской горгосадминистрации Владимир Бондаренко заверил, что в столице тарифы на проезд в коммунальном транспорте останутся неизменными как минимум до лета.

Справка УНИАН. 17 января Верховная Рада Украины приняла закон, позволяющий органам местного самоуправления внедрять автоматизированные системы оплаты проезда, в частности электронный билет, в городском и пригородном пассажирском транспорте. Как ожидается, электронная система оплаты проезда должна повысить доходность государственного транспорта и, как следствие, привести к сокращению потребности бюджетного финансирования. Кроме того, внедрение электронного билета будет способствовать повышению прозрачности учета фактически оказанных услуг по перевозке льготных и других категорий пассажиров, исключение возможности использования фальшивых проездных документов, уменьшение эксплуатационных затрат перевозчиков на организацию и контроль сбора выручки.