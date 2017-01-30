Киевляне не будут платить больше за электроэнергию из-за проведения "Евровидения-2017" - КГГА

«Эта информация не соответствует действительности и является некорректной. Правда, среди этих заявлений лишь в том, что электросети в микрорайоне действительно нуждаются в модернизации: как для того, чтобы обеспечить бесперебойную поставку электроэнергии во время проведения «Евровидения», так и для нормального обеспечения микрорайона в целом вне конкурса. Однако, хочу подчеркнуть – киевляне не пострадают и не будут платить больше. Эти работы заложены в рамках ежегодного ремонтного фонда «Киевэнерго» и не приведут к повышению тарифа, который состоит из стоимости топлива, амортизационных, производственных затрат, зарплаты и тому подобное, а также отдельное место занимает ремонтный фонд», – объяснил Алексей Резников.

Заместитель председателя КГГА рассказал, что город активно готовится к проведению песенного конкурса.

«Никакого основания считать, что мы где-то не успеваем – нет. Мы идем по графику. Кстати, сегодня, 30 января, город Киев в моем лице будет отчитываться Европейском вещательном союзе о подготовке к проведению конкурса», – добавил Алексей Резников.

Он также напомнил, что уже завтра, 31 января, в Колонном зале мэрии пройдут два важных события. Первая: торжественное вручение ключей от «Евровидения» мэром города Стокгольм Карин Ваннгорд Киевскому городскому голове Виталию Кличко. Напомню, именно город Стокгольм принимал «Евровидение-2016». После этого состоится второе важное событие – жеребьевка.

«Думаю, на этой церемонии мы уже увидим и официальный бренд и лого «Евровидения-2017». Хочу напомнить, что каждый год они другие», – резюмировал Алексей Резников.

Напомним, 9 сентября Киев избран победителем конкурса среди городов-претендентов на проведение «Евровидения-2017». 62-й международный песенный конкурс «Евровидение» состоится в Киеве весной 2017 года. Главной ареной песенного конкурса выбран Международный выставочный центр. Полуфиналы «Евровидения-2017» в Киеве состоятся 9 и 11 мая, финал – 13 мая 2017 года.