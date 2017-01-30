В КГГА сообщили о планах активно ремонтировать дороги весной для избежания заторов во время "Евровидения-2017"

17:23, 30 января 2017
Киев
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Этой весной будет максимально быстро проведена большая часть ремонтных работ на улично-дорожной сети Киева, чтобы избежать заторов во время проведения песенного конкурса «Евровидение-2017».

Все работы проведут за счет городского бюджета / kievcity.gov.ua

Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Илья Сагайдак.

«На отдельных участках в столице проведут капитальный и текущий ремонты дорожного покрытия. В первую очередь отремонтируют дороги, которые ведут от аэропортов. Так, запланирован ремонт дороги от аэропорта «Киев» до Воздухофлотского проспекта», – отметил Илья Сагайдак.

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Кроме того, запланированы текущие ремонты мостов и дорог, которые связаны с МВЦ, ремонт дорожного покрытия Русановской набережной, станции метро «Левобережная». Мы нацелены максимально быстро работать, чтобы отремонтировать как можно больше дорог и сделать это качественно», – отметил Илья Сагайдак.

По его словам, все работы проведут за счет городского бюджета.

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