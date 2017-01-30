В Киеве снесут советский памятник-пушку

Об этом заявил директор Украинского института Национальной памяти Владимир Вятрович, передает 44.ua.

"Да, должен быть демонтирован", - сказал он, отвечая на вопрос о судьбе монумента.

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Вятрович добавил, что пушка представляет историческую ценность и ее могут передать в один из музеев города.

Пока неизвестно, что будет стоять на освободившемся монументе. По словам директора УИНП, это будет решать киевская громада на общественных слушаниях.

Как известно, памятник горной пушке был установлен в 1923 году. На постаменте стоит пушечный ствол в направлении Киевского завода "Арсенал".

На памятнике написано "Пролетарии всех стран соединяйтесь".