Кличко получил ключи от "Евровидения-2017"

«Я рад приветствовать всех сегодня здесь, на первом официальном мероприятии события, на которое мы все ждем и к которому готовимся – «Евровидение-2017». Столица Украины во второй раз будет принимать песенный конкурс. И мне чрезвычайно приятно быть причастным к этому действу, принимать непосредственное участие в подготовке и проведении «Евровидения», – отметил мэр Киева Виталий Кличко. – Потому что музыку любят все. И я убежден, она объединяет мир. Делает его добрее, дарит людям настроение. И именно благодаря «Евровидению» люди во всем мире имеют возможность – через музыку – узнать о культуре, характере, предпочтениях людей во многих странах. И мы все благодарны Джамале, благодаря которой в прошлом году мир снова услышал об Украине, оценил ее талант, музыку и душу!», – подчеркнул Киевский городской председатель, передает пресс-служба КГГА.

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Виталий Кличко отметил, что Киев с радостью ждет «Евровидения» и готовится к его проведению. И заверил, что конкурс пройдет на самом высоком уровне.

«Сегодня официально начался отсчет времени до старта песенного конкурса. Мы сделаем все, чтобы с украинским гостеприимством и душевностью принять всех гостей, которые приедут на «Евровидение-2017». Чтобы об Украине и о нашей столице остались яркие впечатления и теплые воспоминания. Чтобы иностранные гости, – а их мы ожидаем более 20 тысяч, – увидели, какой красивый наш город, и какие открытые и искренние люди украинцы», – сказал мэр Киева во время церемонии.

«Вы достойно и ярко провели «Евровидение». Киев принимает эстафету! И в мае наш город станет музыкальной столицей Европы, – обратился Виталий Кличко к президенту городского совета Стокгольма Еве-Луизе Эрландссон. – Потому что, еще раз подчеркну, музыка объединяет людей, города, страны, континенты. И это очень важно. И особенно важно сегодня для Украины».