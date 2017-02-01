В прошлом году в столичном перинатальном центре спасли жизнь рекордного количества малышей

По его словам, в 2016 году впервые за историю столичной медицины врачам удалось выходить 103 малыша с критически маленьким весом, у которых ранее, без надлежащих условий, не было бы никаких шансов на жизнь.

«Подводя итоги работы столичного Перинатального центра, накануне пятой годовщины со дня создания, мы можем с гордостью констатировать, что благодаря его работе все больше маленьких киевлян, которые появляются на свет раньше срока родов, имеют надежду на полноценное и счастливое будущее» – отметил Николай Поворозник.

За 5 лет существования в Перинатальном Центре г. Киева родилось 33 413 детишек. Из них 885 малышей с критически низким весом, которых удалось спасти. Самый маленький «пациент» центра, который появился на свет с весом 500 граммов, сейчас уже дома, передает пресс-служба КГГА.

«Мы все хорошо понимаем, что благодарить за эти показатели прежде всего мы должны медиков. Власть сегодня ориентирована на улучшение условий их труда и увеличение заработной платы», – рассказал Николай Поворозник.

Заместитель председателя КГГА сообщил, что в прошлом году Перинатальный центр укрепил свою материально-техническую базу почти на 3,5 млн грн, а за счет закупок, которые осуществлялись в системе Prozorro, удалось сэкономить 700 тыс. грн. Кроме того, по его информации, на приобретение оборудования для детской реанимации Центра в 2017 году из бюджета г. Киева выделено около 12 млн грн.