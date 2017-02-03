Кличко пообещал оперативную реакцию властей на жалобы киевлян по комуслугам и некорректным расчетам

Об этом во время расширенного заседания коллегии КГГА заявил мэр Киева Виталий Кличко, передает пресс-служба столичной власти.

Он отметил, что столице пришлось в сложных условиях готовиться к этому отопительному сезону.

«Но мы сделали все, чтобы в отопительный сезон в квартире каждого киевлянина было тепло», – подчеркнул он.

Киевской городской голова отметил, что кроме споров между «Киевэнерго» и НАК «Нафтогаз» добавился фактор колоссального роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

«На формирование тарифов мы, как городская власть, не влияем. Кроме единого тарифа – за обслуживание придомовых территорий. Он не был увеличен», – напомнил Кличко.

Мэр Киева также подчеркнул, что столичная власть взяла на себя ответственность и приняла решение об установлении части домовых счетчиков инвестиционной программы «Киевэнерго» за счет городских средств и на это было выделено 40 млн грн.

«Отопительный сезон был начат вовремя и проходит без чрезвычайных ситуаций. Все системы жизнеобеспечения работают бесперебойно. Проблемы, конечно, есть. Но мы стараемся оперативно их устранять», – сказал Кличко.

Он отметил, что для ликвидации повреждений и технологических нарушений тепловых сетей были созданы аварийно-восстановительные бригады, которые работают в круглосуточном режиме.

«С начала отопительного периода городской диспетчерской службой КП «Киевжилспецэксплуатация» было зафиксировано более 2,7 тысяч повреждений. В результате которых от отопления были отключены почти 7,5 тысяч жилых домов. За аналогичный период 2015-2016 годов было зафиксировано почти 3 тыс. повреждений, в результате чего были отключены от теплоснабжения около 9 тысяч жилых домов», – сказал он.

Мэр подчеркнул, что сейчас некоторые киевляне получают платежки за тепло с астрономическими суммами.

«Это недопустимо! Напомню, что мы создали систему обратной связи, чтобы все жалобы на качество получаемых услуг, некорректные расчеты и другие проблемы получали оперативный ответ. Таких жалоб только в этом году уже более 200. И уверяю, что все они будут рассмотрены и будет надлежащая реакция. И выводы тоже», – заверил Кличко.