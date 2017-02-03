Кличко поручил эффективнее осваивать расходы на капитальное строительство и ремонт

Такое поручение во время расширенного заседания коллегии КГГА дал мэр Киева Виталий Кличко.

Он подчеркнул, что главная задача для столичной власти – обеспечить условия для быстрого развития города и оперативно реагировать и системно решать вопросы жизнедеятельности столицы, передает пресс-служба КГГА.

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«Мы ввели открытый бюджет. И это позволило нам в прошлом году увеличить поступления в столичный бюджет на 30% благодаря прозрачности финансовых процессов. Несмотря на такие поступления, практика показала, что не все эффективно используют свое право распоряжаться деньгами, определять приоритетные проекты, которые требуют воплощения на местах», – подчеркнул мэр.

Он подчеркнул, что объем капитальных расходов на объектах капитального ремонта и строительства за счет бюджета Киева и госбюджета (без оплаты задолженности) составил более 7 млрд грн. При этом, по словам Виталия Кличко, освоено было лишь 82% – 5,8 млрд грн, а профинансировано – 86,5% – 6,1 млрд грн.

Киевский городской председатель отметил, что по сравнению с 2015 годом и объем освоенных капитальных расходов и их финансирования увеличились более чем в 2 раза.

«Однако этого недостаточно», – отметил он.

Виталий Кличко добавил, что высокий уровень освоения расходов продемонстрировали Департамент городского благоустройства и сохранения природной среды, Департамент строительства и жилищного обеспечения, Департамент здравоохранения – более 90% и Департамент транспортной инфраструктуры – более 80%. Аналогично высокие показатели в Службе по делам детей и семьи, департаментов культуры, соцполитики, информационно-коммуникационных технологий.

В то же время, по словам Виталия Кличко, недопустимо низкий показатель освоения в Департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры и «Киевстройреконструкции».

«Поэтому требую предоставить обоснованные объяснения относительно причин такой работы! И я требую в этом году активизироваться и профессионально и эффективно осваивать расходы капитального строительства и ремонта. Чтобы эту эффективность видели киевляне», – подчеркнул мэр Киева.