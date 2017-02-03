Столичная власть внедряет восемь программ для снижения стоимости коммунальных услуг для киевлян

На выполнение указанных мероприятий из бюджета города выделено более 200 млн грн. Об этом во время выступления на заседании Коллегии исполнительного органа Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации) заявил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев, передает пресс-служба ведомства.

«Киев разработал восемь программ, которые дают возможность сэкономить на отоплении, горячей и холодной воде. В первую очередь, это программа установки счетчиков, в том числе восстановление работы поврежденных и украденных приборов учета. На нее в этом году будет потрачено 26,8 млн грн. Программа «70/30%», в рамках которой городская власть платит жилым домам 70% стоимости капремонта или термомодернизации. Речь идет об установке, замене окон и дверей, утепление стен. На нее направлено 40 млн грн. На возмещение 30% стоимости госкредитов на энергосбережение Киев выделил 4 млн грн. Мы ввели программу бесплатной установки квартирных счетчиков социально незащищенным гражданам, на что уйдет 10 млн грн. На индивидуальные тепловые пункты, позволяющие сократить потребление теплоэнергии на 25-30% будет направлено 35 млн грн, еще 10 млн грн пойдет на капремонт систем горячего водоснабжения, что позволит нам решить проблему недостаточной температуры отопления в некоторых квартирах дома», – сообщил он.

По словам Петра Пантелеева, отдельного внимания заслуживает вопрос ремонта тепловых сетей, на которые город выделяет средства впервые за много лет.

«Уровень тепловых потерь напрямую влияет на размер тарифов на тепло, поэтому уже в этом году мы выделяем 66 млн грн на ремонт наиболее аварийных участков трубопроводов», – пояснил заместитель председателя КГГА.

Он также назвал одним из мероприятий социально-коммунального пакета капремонт и строительство бюветов, на которые в этом году направят 12 млн грн.

«Бесплатная, но качественная и полезная вода из бюветов является необходимой альтернативой водопроводной воде. Ведь в такое трудное время не все семьи могут позволить себе покупать питьевую воду, а вода из городских артезианских скважин является чистой и даже лечебной», – отметил Петр Пантелеев.

Он считает, что указанные меры помогут значительно сократить затраты киевлян на коммунальные услуги.

«Как свидетельствует практика выполнения таких работ в последние два года в некоторых многоэтажках столицы, стоимость тепло - и электропотребления может снизиться на 50%, поэтому и будут платить жители за услуги вполовину меньше», – заверил он.