Власти Киева до конца года планируют полностью обновить подвижной состав на Борщаговской трамвайной линии - Кличко
Столичная власть планирует полностью обновить подвижной состав на Борщаговской линии скоростного трамвая до конца 2017 года.
Об этом Киевский городской глава Виталий Кличко заявил во время презентации полученных трамваев PESA и «Электрон», которые уже курсируют на маршрутах скоростного трамвая.
«На Борщаговской линии скоростного трамвая, где мы сейчас находимся, уже курсируют 10 трамваев производства польской компании PESA и два – «Электрон» львовского производства. Третий сейчас проходит технические испытания. До конца года мы планируем запустить на этой линии только новые трамваи. Это – важный шаг, чтобы Киев стал современным городом, и киевляне могли удобно передвигаться по столице», – отметил мэр.
Кличко отметил, что все транспортные средства, которые приобрела столица, сверхбольшой вместимости и соответствуют всем европейским стандартам. Вагоны выполнены как единое пространство со стопроцентным низким полом, оборудованы рампой для доступа пассажира в кресле-коляске, оборудованы внешними и внутренними видеокамерами и системами обогрева и кондиционирования пассажирского салона и кабины водителя.
Городской голова также проехал на новом трамвае и пообщался с киевлянами-пассажирами.
В комментарии журналистам Кличко отметил, что столичная власть ведет переговоры относительно совместного производства новейших трамваев в Киеве.
«Тогда их стоимость будет дешевле, – отметил мэр. – Это может быть совместное предприятие с иностранными компаниями. Это даст возможность нам использовать современные технологии и создавать рабочие места и обеспечивать Киев современным городским транспортом. Столица должна быть комфортным и удобным городом. Мы закупаем новые автобусы, троллейбусы и трамваи, планируем строить новые станции метро», – подчеркнул Кличко.
Как сообщал УНИАН, на этой неделе столичные власти также презентовали 50 новых автобусов, которые вскоре выйдут на маршруты в Киеве.