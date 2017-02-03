Власти Киева до конца года планируют полностью обновить подвижной состав на Борщаговской трамвайной линии - Кличко

Об этом Киевский городской глава Виталий Кличко заявил во время презентации полученных трамваев PESA и «Электрон», которые уже курсируют на маршрутах скоростного трамвая.

«На Борщаговской линии скоростного трамвая, где мы сейчас находимся, уже курсируют 10 трамваев производства польской компании PESA и два – «Электрон» львовского производства. Третий сейчас проходит технические испытания. До конца года мы планируем запустить на этой линии только новые трамваи. Это – важный шаг, чтобы Киев стал современным городом, и киевляне могли удобно передвигаться по столице», – отметил мэр.

Кличко отметил, что все транспортные средства, которые приобрела столица, сверхбольшой вместимости и соответствуют всем европейским стандартам. Вагоны выполнены как единое пространство со стопроцентным низким полом, оборудованы рампой для доступа пассажира в кресле-коляске, оборудованы внешними и внутренними видеокамерами и системами обогрева и кондиционирования пассажирского салона и кабины водителя.

Городской голова также проехал на новом трамвае и пообщался с киевлянами-пассажирами.

В комментарии журналистам Кличко отметил, что столичная власть ведет переговоры относительно совместного производства новейших трамваев в Киеве.

«Тогда их стоимость будет дешевле, – отметил мэр. – Это может быть совместное предприятие с иностранными компаниями. Это даст возможность нам использовать современные технологии и создавать рабочие места и обеспечивать Киев современным городским транспортом. Столица должна быть комфортным и удобным городом. Мы закупаем новые автобусы, троллейбусы и трамваи, планируем строить новые станции метро», – подчеркнул Кличко.

Как сообщал УНИАН, на этой неделе столичные власти также презентовали 50 новых автобусов, которые вскоре выйдут на маршруты в Киеве.