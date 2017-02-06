Мэр Киева просит водителей не выезжать в город на собственном автотранспорте

Об этом в видеообращении, опубликованном в социальной сети Фейсбук заявил мэр Киева Виталий Кличко.

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«Столица снова охвачена большим снегопадом. Следующие два дня синоптики тоже обещают снег. Все коммунальные службы работают в усиленном режиме. Вся спецтехника на улицах города. Но, пока не прекратились интенсивные осадки, полностью расчистить улицы слишком сложно», - отметил мэр.

Виталий Кличко призвал киевлян-водителей, особенно владельцев малогабаритных автомобилей, не выезжать в город без крайней необходимости. «Это прежде всего – ваша безопасность и безопасность других людей на дороге. Отдайте предпочтение коммунальному общественному транспорту. А те, кто таки уехал в город, паркуйте авто только в разрешенных местах, не оставляйте на обочинах дорог. Иначе снегоуборочная техника не сможет должным образом расчистить улицы», - подчеркнул городской голова.

Он добавил, что обратился к полиции с тем, чтобы эвакуировали все авто, которые мешают уборке и безопасному передвижению другого транспорта.

Кроме того, столичная власть обратилась к Национальной гвардии и полиции, чтобы те дежурили на дорогах и помогали водителям там, где возникают экстренные ситуации и большие пробки.

«Я обращаюсь также к пешеходам: будьте осторожны и осмотрительны, переходите дорогу только в установленных местах. А всех киевлян призываю: если в результате стихии у вас случилась экстренная ситуация, обращайтесь к службам КГГА – по телефону 1551, по телефонам полиции, службы по чрезвычайным ситуациям. Будьте внимательными и рассудительными. Городская власть делает все, чтобы минимизировать последствия стихии», - сказал Кличко.