Столичная прокуратура задержала на взятке чиновницу Департамента земресурсов КГГА

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева.

«Разоблачено в получении 40 тыс. грн неправомерной выгоды должностное лицо отдела Департамента земельных ресурсов КГГА», - говорится в сообщении.

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По данным прокуратуры, «указанные денежные средства последняя получила в два этапа от директора предприятия за решение вопроса о заключении договора аренды земельного участка между предприятием и Киевским городским советом».

Сведения о совершенном правонарушении внесены в ЕРДР по ч. 3 ст. 368 УК Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом).

Сейчас злоумышленнице готовится уведомление о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения, отметили в прокуратуре.