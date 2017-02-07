Кличко: новый устав территориальной общины Киева позволит активно привлекать жителей к управлению хозяйством города
Новый устав территориальной общины Киева позволит более активно привлекать жителей столицы к управлению городским хозяйством, а также даст возможности развития городской общины через новые общественные пространства и создание новой интеллектуальной среды.
Об этом Киевский городской председатель Виталий Кличко заявил во время заседания рабочей группы по разработке концепции нового Устава территориальной общины города Киева.
«Действующий Устав территориальной общины Киева – это набор норм, переписанных из законодательства, и никакой самостоятельной роли в процессе жизнедеятельности города не играет. А новые вызовы и другой уровень гражданской активности требуют новых подходов к организации жизни городской общины, – отметил Виталий Кличко. – Мы должны по-новому организовать жизнь столичной общины, привлекать к активному участию в делах города как можно больше киевлян. И предоставить им возможность реализовать свой социальный потенциал во всех сферах жизни города», – подчеркнул мэр города.
Он отметил, что городская власть работает максимально прозрачно, чтобы предотвращать коррупцию и злоупотребления.
«Мы уже многое сделали на этом пути. Это – и открытый бюджет, и Бюджет участия, электронные петиции, открытость работы чиновников КГГА и постоянных комиссий Киевсовета», – отметил Виталий Кличко.
Мэр Киева отметил, что Устав должен, в частности, предоставить возможности развития городской общины через новые общественные пространства, через создание новой интеллектуальной среды.
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«Киев имеет огромный интеллектуальный потенциал! Но он не работает на пользу города и Украины. И это сегодня большая проблема – лучшие ученые, художники, интеллектуалы уезжают за границу. И мы должны построить новое городское пространство, которое бы давало интеллекту возможность реализоваться здесь, в нашей стране. Мы должны развить в Киеве систему инновационных парков, технологических хабов, художественных платформ», – подчеркнул Виталий Кличко.
Он добавил, что новый Устав Киева должен стать одним из инструментов, который поможет построить такой Киев, который войдет в число глобальных городов мира.
«И тогда интеллектуальные и финансовые инвестиции потекут в Украину, в Киев, – подчеркнул Виталий Кличко. – И я благодарен ученым, экспертам за разработку Концепции новой редакции Устава. Надеюсь, что депутаты и община присоединятся к написанию окончательного варианта этого документа. Ведь главным нашим требованием является максимальная открытость, доступность к обсуждению широкой общественностью. Это – документ киевлян, а не депутатов или чиновников», – подытожил Виталий Кличко.
Как сообщал УНИАН, концепция новой редакции Устава, публичная презентация которой состоялась в ноябре 2016 года, обнародована на сайте КГГА.
Заместитель председателя КГГА Алексей Резников прогнозирует, что через год-полтора Киев получит обновленный Устав территориальной общины города.