Кличко: новый устав территориальной общины Киева позволит активно привлекать жителей к управлению хозяйством города

Об этом Киевский городской председатель Виталий Кличко заявил во время заседания рабочей группы по разработке концепции нового Устава территориальной общины города Киева.

«Действующий Устав территориальной общины Киева – это набор норм, переписанных из законодательства, и никакой самостоятельной роли в процессе жизнедеятельности города не играет. А новые вызовы и другой уровень гражданской активности требуют новых подходов к организации жизни городской общины, – отметил Виталий Кличко. – Мы должны по-новому организовать жизнь столичной общины, привлекать к активному участию в делах города как можно больше киевлян. И предоставить им возможность реализовать свой социальный потенциал во всех сферах жизни города», – подчеркнул мэр города.

Он отметил, что городская власть работает максимально прозрачно, чтобы предотвращать коррупцию и злоупотребления.

«Мы уже многое сделали на этом пути. Это – и открытый бюджет, и Бюджет участия, электронные петиции, открытость работы чиновников КГГА и постоянных комиссий Киевсовета», – отметил Виталий Кличко.

Мэр Киева отметил, что Устав должен, в частности, предоставить возможности развития городской общины через новые общественные пространства, через создание новой интеллектуальной среды.

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«Киев имеет огромный интеллектуальный потенциал! Но он не работает на пользу города и Украины. И это сегодня большая проблема – лучшие ученые, художники, интеллектуалы уезжают за границу. И мы должны построить новое городское пространство, которое бы давало интеллекту возможность реализоваться здесь, в нашей стране. Мы должны развить в Киеве систему инновационных парков, технологических хабов, художественных платформ», – подчеркнул Виталий Кличко.

Он добавил, что новый Устав Киева должен стать одним из инструментов, который поможет построить такой Киев, который войдет в число глобальных городов мира.

«И тогда интеллектуальные и финансовые инвестиции потекут в Украину, в Киев, – подчеркнул Виталий Кличко. – И я благодарен ученым, экспертам за разработку Концепции новой редакции Устава. Надеюсь, что депутаты и община присоединятся к написанию окончательного варианта этого документа. Ведь главным нашим требованием является максимальная открытость, доступность к обсуждению широкой общественностью. Это – документ киевлян, а не депутатов или чиновников», – подытожил Виталий Кличко.

Как сообщал УНИАН, концепция новой редакции Устава, публичная презентация которой состоялась в ноябре 2016 года, обнародована на сайте КГГА.

Заместитель председателя КГГА Алексей Резников прогнозирует, что через год-полтора Киев получит обновленный Устав территориальной общины города.