В Киевсовете предлагают расторгнуть три договора аренды земельных участков с посольством РФ

Как сообщили в пресс-службе Киевсовета, речь идет о земельных участках: площадью 0,197 га (ул. Спасская, 14), площадью 0,3634 га (ул.Спасская, 13-15), площадью 0,3771 (ул. Боричев ток, 17, 19, 21).

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"Эти земельные участки были предоставлены в 1998-м году Российской Федерации в пользование сроком на 49 лет. За одну гривню арендной платы на год московиты имели право строить новое посольство, консульство и резиденцию посла, или же сдавать их в субаренду, закладывать в банках или даже продавать. К счастью, за 17 лет этим правом они воспользоваться не успели, и поэтому мы можем расторгнуть договоры аренды", - заявил депутат Киевсовета Игорь Мирошниченко, который является субъектом представления соответствующих решений.

Как отметили в пресс-службе Киевсовета, согласно проектам решений, юридическая причина расторжения аренды — нецелевое использование земельных участков и невыполнение условий договоров.

Проекты решений депутаты еще должны рассмотреть на пленарном заседании Киевсовета. «После того, как земельные участки вернут в коммунальную собственность, депутаты будут ходотайствовать об обустройстве там скверов», - отмечается в сообщении.