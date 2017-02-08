Комиссия Киевсовета согласилась переименовать музей русского искусства

Согласно проекту решения, Киевский национальный музей русского искусства предлагают переименовать в Национальный музей "Киевская картинная галерея" (официальное сокращенное название – Киевская национальная картинная галерея). Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевсовета.

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"Мы предлагаем музею русского искусства вернуть историческое название. Согласно законодательству, вопрос изменения названия учреждения относится к компетенции учредителя музея. Учредителем является Киевсовет, соответственно, решение о переименовании может быть принято без учета мнения трудового коллектива. Но наша комиссия обращалась к трудовому коллективу о проведении собрания по этому вопросу. Оно состоялось, но, к сожалению, конструктивного диалога не получилось, представители музея не озвучили конкретных предложений", - отметила председатель комиссии по вопросам культуры Виктория Муха.

Соответствующее решение еще будет рассматриваться на пленарном заседании Киевсовета.

Как отмечается в сообщении, музей открыли в 1922 году под названием «Киевская картинная галерея». Основу музейного фонда составили художественные коллекции киевских промышленников и меценатов Терещенко. В настоящее время собрание музея насчитывает свыше 13000 произведений искусства.

Как сообщал УНИАН, профильная комиссия Киевсовета 25 января инициировала переименование Киевского национального музея русского искусства в Национальный музей "Киевская картинная галерея".

Отмечалось, что комиссия подготовит соответствующий проект решения Киевсовета, учитывая мнение Департамента культуры КГГА относительно нового названия музея.