Кличко: Сегодня Киеврада должна принять изменения в бюджет столицы и программы развития на 2017-й год

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время выступления в начале заседания Киевсовета.

«Сегодня Киевсовет должен принять изменения в бюджет столицы на 2017-й год. Это – важные решения. Так, в частности, речь идет о средствах на городскую целевую программу профилактики и противодействия преступности «Безопасная столица». А также – о финансировании мероприятий по организации и проведению конкурса «Евровидение», – цитирует Кличко пресс-служба КГГА.

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Мэр Киева отметил, что для проведения песенного конкурса на высоком уровне предлагается увеличить текущие расходы общего фонда бюджета столицы за счет остатков бюджетных средств Департамента культуры КГГА на начало года. И предоставить Госбюджету Украины субвенцию из бюджета города Киева в сумме 165 млн 400 тыс. грн.

«В изменениях в бюджет предлагаются и увеличение расходов на учреждения здравоохранения столицы: на медикаменты, спецодежду для медперсонала скорой помощи, программу «Здоровье киевлян» (368 млн 800 тыс. грн)», – подчеркнул Виталий Кличко.

Также, отметил Киевский городской голова, увеличение расходов предусмотрено и повышение окладов педагогических работников школ эстетического воспитания, которые финансируются из бюджета столицы (более 36 млн гривен).

«Мы должны внести изменения и в программу социально-экономического развития. Они вносятся в связи с необходимостью включения субвенции, предусмотренной в Госбюджете на 2017-й год на проведение работ по созданию и обеспечению функционирования центров предоставления админуслуг в формате «Прозрачный офис», – сказал мэр Киева.

Расходы Государственного бюджета предусмотрены и на реализацию проекта по реконструкции и строительства технологической линии по обработке и утилизации осадков Бортнической станции аэрации.

«И дополнительные средства специального фонда бюджета столицы можем и должны направить на строительство Подольского мостового перехода через реку Днепр», – подчеркнул Виталий Кличко. И призвал депутатов Киевсовета ответственно отнестись к этим важным для развития города и для киевлян вопросов.