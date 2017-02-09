Киевсовет сегодня может позволить выделение участка для строительства Музея Революции Достоинства - КГГА

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время выступления в начале заседания Киевсовета.

«Я уверен, что такое решение поддержат все депутаты Киевсовета. И Музей Революции Достоинства будет построен на Аллее Героев Небесной Сотни на улице Институтской, 3», – отметил Виталий Кличко.

Он отметил, что мемориально-музейный комплекс должен быть возведен на месте трагических событий. И стать символом борьбы украинского народа за свою свободу, за свое достоинство.

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«Память наших героев будет отмечена и увековечена», – подчеркнул мэр Киева.

Также по инициативе Виталия Кличко депутаты Киевсовета минутой молчания почтили память Героев Небесной Сотни.