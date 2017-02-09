Кличко обязал "Киевэнерго" предоставить киевлянам доступ к снятию показаний домового счетчика

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, такое поручение он дал по результатам доклада в Киевсовете своего заместителя Петра Пантелеева о стоимости отопления в столице и проблем с «заоблачными» платежками.

Читайте такжеКомиссия Киевсовета согласилась переименовать музей русского искусства

Кроме того, Кличко подчеркнул, что «Киевэнерго» должно прекратить практику начислений за отопление более чем за один календарный месяц.

По его словам, городские власти разработали ряд энергоэффективных программ, которые помогут уменьшить «заоблачные» счета, которые получают киевляне”, - отметил Киевский городской голова.

"Я предлагаю каждому депутату присоединиться к информационной кампании о внедрении этих энергоэффективных мероприятий, чтобы благодаря нашей совместной работе в каждом столичном доме знали о возможности участия в этих мероприятиях и программах. Чтобы люди понимали, на чем и как можно экономить”, - подчеркнул Кличко.