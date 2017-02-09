В КГГА заявили, что будут требовать перерасчета за тепло для киевлян в случае выявления нарушений городскими инспекторами

Об этом во время выступления на сессии Киевского городского совета заявил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

«Мы определили основные проблемы, повлиявшие на уровень начисления за тепло. В первую очередь, мы обращаем внимание ПАО «Киевэнерго» на необходимость предоставления доступа к снятию показаний домовых счетчиков. Это позволит обеспечить контроль жителей за объемами начислений. Проблемным вопросом является несоответствие площадей, когда заявленная отапливаемая площадь меньше, чем реальная. То есть люди очень часто платят за достроенные мансарды соседом или вообще коммерческие помещения», – пояснил Петр Пантелеев.

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Также он подчеркнул необходимость предоставления всем потребителям показаний квартирных счетчиков. Это обеспечит справедливость начислений для всех жителей многоэтажки.

«Мы также вводим сеть общественных инспекторов. Каждый желающий, в частности, представители депутатского корпуса могут самостоятельно или направив помощников, принять участие в наших инспекциях и проверках», – отметил Петр Пантелеев.