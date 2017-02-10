Мы продолжим увеличивать количество зеленых зон в столице - Кличко

Об этом Киевский городской председатель Виталий Кличко заявил во время презентации проекта Стратегии развития «Киевзеленстроя» на 2017-2021 годы.

«Я всегда подчеркивал, что Киев должен быть городом парков и скверов, где киевлянам будет комфортно проводить время с семьей и друзьями. За последние годы мы достигли существенного успеха в озеленении Киева. Только в 2016 году мы отремонтировали 64 парка и сквера и высадили 90 тысяч деревьев и кустов. За 2 года мы предоставили статус сквера 140-ка участкам, которые были в запустении или там пытались начать незаконную застройку. На 30 га увеличилась площадь зеленых зон, появилось 37 новых скверов, обновлено более 100 зеленых зон города. И сегодня в городе насчитывается 111 парков и 486 скверов», – отметил мэр.

Виталий Кличко подчеркнул, что столице нужно сохранить эту динамику и приспосабливать городское пространство к потребностям различных групп населения.

«Поэтому в новых парках, которые будут появляться в Киеве, каждый найдет место, где ему будет комфортно отдыхать. Это и создание безбарьерного пространства, и обеспечение wi-fi, и современные игровые и спортивные площадки, беговые дорожки, создание зон для выгула домашних животных», – отметил Виталий Кличко.

Мэр сказал, что ремонты и прочие хозяйственные работы в зеленых зонах нужно закончить уже к концу весны.

«У нас есть еще три месяца, чтобы навести порядок в парках. Ведь киевляне летом хотят отдыхать в парках, а не наблюдать за их реконструкцией», – подчеркнул он.

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Виталий Кличко отметил, что зеленые зоны Киева должны быть инновационными и использовать современные технологии и лучший мировой опыт – устанавливать солнечные батареи, современные эффективные системы полива. Важна также и безопасность в парках.

«В этом направлении мы реализуем систему видеонаблюдения в парках и устанавливаем камеры», – добавил городской голова.

Также «Киевзеленстрой» представил 9 единиц новой техники: первый в Украине грузовой электромобиль для уборки парков, экскаватор-погрузчик, вакуумно-подметальная машина для сбора мусора любого типа и другие виды инновационной техники, которая послужит для создания и поддержки чистоты и комфорта города. Виталий Кличко лично опробовал новую технику в действии и проехался на машине для подметания по Крещатику.