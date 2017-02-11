"Киевпастранс" украсит общественный транспорт ко дню влюбленных

В частности, киевляне смогут прокатиться в тематически украшенном наземном коммунальном транспорте на таких маршрутах: автобусных - №№ 24,51,62,114; троллейбусных - №№ 6,14,15,16,18,38; трамвайных - №№ 3,8,18.

Кроме этого, украсят и фуникулер, говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

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"Это еще не все сюрпризы, которые "Киевпастранс" приготовил для пассажиров общественного транспорта на День Святого Валентина. Мы хотим отвлечь наших пассажиров от обыденности и добавить немного романтики в их жизнь. Надеюсь, что тематически украшенный транспорт создаст всем праздничное настроение!", - сообщил генеральный директор КП Дмитрий Левченко.

Ранее УНИАН сообщал, что в течение первых двух недель работы (начиная с 30 декабря 2016 года) услугами ночных маршрутов КП «Киевпастранс» воспользовался 3731 пассажир. Наибольшей популярностью пользуется троллейбусный маршрут № 91Н, который связывает жилой массив Троещина с «Центральным» железнодорожным вокзалом. За 2 недели работы им воспользовались 2025 ночных пассажиров или 54,3%.