Кроме Евровидения, Киев инвестирует деньги в развитие столичной инфраструктуры - Кличко

Об этом Киевский городской глава Виталий Кличко заявил в интервью Радио Свобода, передает пресс-служба КГГА.

«Мы выделили на подготовку к проведению Евровидения 200 миллионов гривень. Еще больше денег выделяется на обустройство территории, на инфраструктуру, в которую мы вкладываем большие средства. Будут проведены ремонтные работы на Воздухофлотском проспекте, ведь много гостей будет прилетать к «Жулянам». Также будет обустроена территория возле МВЦ, где будет проходить конкурс – планируется много работ по озеленению, благоустройству территорий», – отметил Виталий Кличко.

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Что касается ситуации со строительством жилого комплекса «Солнечная Ривьера» вблизи МВЦ, мэр отметил, что город, застройщик и жители района должны найти компромиссное решение, которое будет, в первую очередь, на пользу общины.

«По решениям судов это строительство законное, однако, если община против такого строительства – мы должны садиться за стол переговоров и пытаться находить в сложной ситуации компромиссное решение, которое идет на пользу в первую очередь обществу, – подчеркнул Виталий Кличко. – Однозначно перед Евровидением мы будем закрывать эти здания баннерами. Потому что, откровенно говоря, это выглядит некрасиво, и мы не можем это так оставить», – подытожил Виталий Кличко.

Как известно, 62-й конкурс песни Евровидение пройдет в Киеве благодаря победе Джамалы на песенном конкурсе 2016 года, который состоялся в Стокгольме, Швеция. Полуфиналы Евровидения-2017 пройдут 9 мая и 11 мая, а финал конкурса состоится 13 мая 2017 года. Украина примет конкурс уже во второй раз.