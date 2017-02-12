Кличко о "космических" платежках: мы не будем мириться с халатностью "Киевэнерго"

Столичная власть проверит и отреагирует на все обращения киевлян относительно завышенных начислений за отопление от «Киевэнерго».

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Об этом Киевский городской председатель Виталий Кличко заявил в эфире телеканала «Киев», сообщает пресс-служба КГГА.

«За декабрь «Киевэнерго» снова с ошибками начислило плату за тепло. Было много платежек, где были непонятные суммы. Городская власть не будет мириться с халатностью и безответственностью компаний-поставщиков коммунальных услуг. Я поручил жилищно-коммунальной инспекции проверить все обращения киевлян относительно начислений за отопление и отчитаться о результатах. Я также обратился в «Киевэнерго», чтобы они выполняли условия договора о содержании объектов теплового хозяйства нашего города», - подчеркнул Кличко.

Мэр призвал киевлян, которые получили платежки с завышенными начислениями, обращаться в контакт-центр 1551.

«Каждый случай будет проверяться и получит соответствующую реакцию», - подчеркнул городской голова.

Кличко напомнил, что в этом году заканчивается соглашение о концессии с «Киевэнерго», столичная власть будет рассматривать новые формы управления тепловым хозяйством города.