В Киеве должны строиться новые перехватывающие автовокзалы на въездах/выездах из города - Кличко

Об этом в эфире канала "Киев" заявил мэр Киева Виталий Кличко, передает пресс-служба столичного головы.

Он напомнил, что в столице недавно был открыт новый, современный и комфортный автовокзал на Теремках, который, к сожалению, пока не работает на полную мощность.

"Мы открыли современный европейский вокзал с должным сервисом. Он захватывающий. Такие вокзалы должны быть не в центре города, они должны быть рядом со станциями метро и в тех местах, где будет комфортно пересесть на коммунальный городской транспорт", - сказал Кличко.

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В то же время, мэр напомнил, что в центре Киева до сих пор работают старые автовокзалы, которые не прошли переаттестацию. Мэр отметил, что сейчас вокзалы и станции подчиняются Фонду государственного имущества, который должен принять решение об их закрытии.

"На этих вокзалах до сих пор работает большое количество нелегальных перевозчиков", - добавил Кличко. Мэр также отметил, что городская власть планирует создавать хабы возле ключевых транспортных артерий города, однако не в центре столицы.

Как сообщал УНИАН, новую современную автостанцию "Теремки" в Киеве открыли в начале декабря 2016 года.