Кличко вручил 15-ти воинам-интернационалистам сертификаты на квартиры

«Сегодня мы собрались здесь, чтобы выразить благодарность живым и почтить память тех, кто погиб на афганской земле, в других странах земного шара, выполняя воинский интернациональный долг», – отметил Виталий Кличко, передает пресс-служба КГГА.

Где бы не служили украинские военные, подчеркнул мэр Киева, они всегда честно и добросовестно выполняют воинский долг.

«И мне очень приятно, что вернувшись домой, наши воины принимают активное участие в общественной жизни города», – отметил городской голова.

Так, отметил мэр, особым авторитетом на Майдане во время Революции Достоинства пользовалась «афганская сотня», которая защищала митингующих.

«А сегодня, когда наша страна противостоит военной агрессии, «афганцы» защищают целостность и независимость Украины на Востоке нашего государства. Чтобы почтить сегодняшних героев, которые защищают Украину, мы начали новую награду – медаль «Честь. Слава. Государство» для киевлян-участников АТО. Ею награждены 148 человек», – сказал Кличко.

Он подчеркнул, что киевские власти делают все возможное, чтобы бойцы, которые вернулись в столицу, смогли интегрироваться в гражданскую жизнь.

«Мы выделили земельные участки для ветеранов АТО, сделали для них бесплатным проезд в городском коммунальном транспорте и предоставили льготы на жилищно-коммунальные услуги. И сегодня мне особенно приятно вручить от городской власти 15-ти воинам-интернационалистам, которые находятся на квартирном учете, сертификаты на получение квартир», – отметил мэр Киева.

В целом, отметил Кличко, для улучшения жилищных условий воинов-интернационалистов, которые стоят в очереди на жилье, в этом году планируется выделить 40 квартир.

«Я благодарен всем присутствующим воинам-интернационалистам за активную жизненную и гражданскую позицию, за служение Отечеству. Желаю вам мира, здоровья и благосостояния. А мы как городская власть будем делать все, чтобы ваша жизнь в городе была комфортной и вы на себе чувствовали положительные изменения в Киеве», – подчеркнул столичный глава, обращаясь к «афганцам».