Столичные автовокзалы должны работать не в центре города, а на окраинах, чтобы разгрузить центр Киева - Майзель

Как напоминают в пресс-службе КГГА, о необходимости совершенствования муниципальной транспортной политики Киевский городской председатель Виталий Кличко заявил в декабре 2016 года, когда открылся новый современный автовокзал на Теремках-2: столичные автовокзалы должны работать не в центре города, а на окраинах, рядом со станциями метрополитена, где пассажирам будет удобно пересесть на современный и комфортный городской общественный транспорт.

Читайте такжеВ Киеве должны строиться новые перехватывающие автовокзалы на въездах/выездах из города - Кличко

Впрочем, сейчас неподалеку от центра города функционируют несколько автостанций, которые находятся на балансе Фонда государственного имущества Украины.

«Деятельность этих автостанций противоречит концепции развития транспортной инфраструктуры Киева. Сама концепция заключается в том, чтобы все автовокзалы были выведены на окраины города и размещены возле конечных станций метро. Это необходимо, чтобы максимально разгрузить центр города и снизить количество аварийных ситуаций на дорогах», – говорит Майзель.

Кроме того, деятельность автостанций ГП «Кивпассервісу» (это предприятие подчиняется Фонда госимущества), по словам Майзеля, не аттестована и фактически противоречит принципам развитой европейской страны.

Читайте такжеКиев стремится привлекать инвесторов в инфраструктурные проекты в украинской столице - Кличко

«Есть факты нарушения в «Киевпассервис» трудового законодательства, когда без причины увольняют сотрудников или отправляют в отпуск за собственный счет. Вместе с этим практикуется фиктивное трудоустройство: сегодня этот показатель уже достиг 20, так сказать, мертвых душ», – говорит Майзель.

По его свидетельству, еще одно нарушение в работе предприятия касается льготников, которые не могут купить билеты со скидкой из-за того, что руководитель «Киевпассервиса» (один из крупнейших автоперевозчиков) полностью вывел льготные билеты из продажи. Также из-за отсутствия пандусов и другого нужного оборудования Центральным автовокзалом не могут пользоваться лица с ограниченными физическими возможностями.

«Во-первых, все приведенные факты непосредственно влияют на безопасность пассажирских перевозок, во-вторых, речь идет о масштабных коррупционных схемах, которые будут ликвидированы после внедрения плана развития транспортной системы Киева. Нельзя забывать, что в этом году столица готовится принять международный конкурс «Евровидение», и наша задача – показать себя с лучшей стороны. Вместо этого гости города увидят старые автовокзалы, работающие по коррупционным схемам времен предыдущих властей», – резюмирует руководитель Департамента транспортной инфраструктуры.